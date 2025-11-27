Социологическо проучване на агенция „Мяра“ показва, че 86% от българите смятат доходите си за несправедливо ниски на фона на инфлацията и цените. Никакви комисии за контрол над поскъпването и сайтове за информирано пазаруване не бяха в състояние да убедят в обратното недоволните от качеството си на живот. Как трябва да реагира властта и справедливо ли е недоволството коментираха в „Челюсти” проф. Румяна Коларова и доц. Георги Лозанов.

Според проф. Коларова в момента се слага край на стратегията на управляващите непрекъснато да игнорират арогантно опозицията заради нейната слабост и немощ. Тя е на мнение, че е имало усещане за сила, което е довело до секундното заседание на Енергийната комисия, а това е било напълно демонстративно. "Това, което се случи на улицата, беше радикализация, която уплаши управляващите. Чашата преля след просташка реакция на властта", каза Коларова.

БСП излиза от властта, ако не бъдат изпълнени социалните политики в Бюджет 2026

Доц. Лозанов е на мнение, че всичко е въпрос с колко насилие и болка се упражнява властта. Според него управляващите са вдигнали прага и съответно гражданският сектор и бизнесът са реагирали. "Беше подценено гражданското общество. То много трудно се мотивира политически, но добре се мотивира, когато види срещу себе си откровено силови практики. Когато властта си позволи повече, отколкото хората могат да си представят, чак тогава излизат на улицата", заяви Георги Лозанов.

