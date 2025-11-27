В „Интервюто в Новините на NOVA“ председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев коментира актуалната ситуация около държавния бюджет и подновените преговори между властта и бизнеса. Повод за разговора стана отказът на правителството от представената план-сметка и решението за нови разговори със синдикати и работодатели.

"Всяка помирителна среща започва с някаква среща. Все пак поканените две работодателски организации, които откликнаха на тая среща, са поставили въпроса, че в един формат, например разговори с Министерство на финансите няма да се случи без участието на останалите работодателски организации“, обясни Радев и потвърди, че утре в 10:00 часа в Министерството на финансите ще се проведе среща с участието и на АИКБ.

Зам.-председателят на АИКБ Кирил Бошов: Важното е, че диалогът с бизнеса е възстановен

Председателят на АИКБ оцени високо реакцията на властта след вчерашния протест на бизнеса.

„Трябва при всички положения да отбележа, че е силен и хубав знак, че незабавно след този гръмък протест на много млади хора - дебело го подчертавам това, с много ясна проевропейска ориентация, все пак се чу“, коментира той. Радев допълни, че вероятно инициативата е дошла от ГЕРБ като най-дясно центрирана партия в коалицията, но изрази надежда за разум и у останалите партньори.

Относно позицията на БСП за социалните плащания и нагласата, с която бизнесът отива на преговорите утре, Радев беше категоричен за „червените линии“.

„Ние сме категорични, че докато ние нямаме ясна представа какъв смислен алтернативен пенсионен модел правим, няма как да се съгласим на промяна на пенсионно-осигурителни вноски. Така че това е нещо много съществено“, заяви той. Радев допусна възможност за коментар по минималните осигурителни доходи, но с условието да се запази гъвкавостта в трудовото договаряне.

В края на разговора Радев посочи и други необходими реформи, за които настояват работодателите.

Целия разговор гледайте във въдеото.

Редактор: Мария Барабашка