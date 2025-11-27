„Не е наше решение, но новината от деня е, че диалогът с бизнеса е възстановен“. Това заяви заместник-председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и председател на УС на „Еврохолд България“ Кирил Бошов в предаването „Денят на живо” във връзка с отсъствието си от срещата на част от работодателските организации с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. По думите му от утре, когато започват заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество, фокусът трябва да бъде върху намирането на „златното сечение“.

Бизнесът и протестът

Бошов потвърди, че АИКБ се е включила в снощния протест заради „силни сигнали от членове на организацията“ и липса на реален диалог с правителството. „В бюджетната комисия всеки си каза позицията, но не чухме защо нашите предложения били невъзможни. Тази година диалог се случи само формално“, коментира той.

Бошов представи основните искания, които бизнесът ще постави утре - премахване на увеличението на осигурителната тежест с 2%. Според него нетният ефект върху бюджета е около 500 млн. лв., а АИКБ е посочила откъде могат да бъдат спестени тези средства. „Предвиждат се нереалистично високи приходи. Искаме да се запази досегашният размер на данъка. Плоският данък намали сивата икономика от 50% до около 20 на сто и е едно от най-големите постижения на модела ни. Не бива да разваляме нещо, което работи“, заяви той.

Доходи и производителност

По темата за ниските заплати в България той посочи, че единственият устойчив начин за ръст е повишена производителност. „Административно вдигане на доходи не работи. Конвергенцията се случва – вижте колко нараснаха заплатите през последните три години“, посочи Бошов.

Зам.-председателят на УС на АИКБ определи като „нежелателно“ влизането в еврозоната без приет бюджет в евро. „Не е добре да влизаме с бюджет в лева, но ако има открит диалог, имаме шанс да приемем бюджета преди Коледа“, коментира Бошов. Според него трябва да се започнат малки, но реални реформи – в администрацията, в данъчните оценки, във връзката между минималната и средната заплата.

Като председател на „Еврохолд България“ той увери, че дружеството е подготвено за зимата. „Готови сме за зимата. Взаимодействието с общините се подобри значително. Инвестициите са ограничени от програмата, одобрена от КЕВР, но работим усилено“, категоричен беше Бошов.

По думите му дългосрочно решение е повече финансиране по европейски програми, включително Модернизационния фонд, за да могат разпределителните дружества да инвестират над одобрения лимит.