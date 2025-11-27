Няколко часа след като премиерът Росен Желязков обяви, че параметрите на Бюджет 2026 ще бъдат преразгледани със социалните партньори в Тристранния съвет, стана ясно, че диалогът между работодатели, власт и синдикати е възстановен.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи, че в петък в Министерството на финансите започват срещи, на които ще бъдат изгладени всички детайли по първата фискална рамка в евро. Работните групи и НСТС също ще бъдат възстановени. В обсъжданията по Бюджет 2026 ще участват представители и на четирите партии, които подкрепят правителството.

Оттеглят Бюджет 2026, социалните партньори започнаха нови разговори с властта

"Държавата застава зад всеки български гражданин. Около това се обединихме на среща в Централата на ГЕРБ с министъра на финансите Теменужка Петкова, вицепремиера и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, председателя на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев, бившия финансов министър Владислав Горанов, както и работодателите от КРИБ и БСК, представени от Кирил Домусчиев и Добри Митрев. Присъстваха и двата национални синдиката КТ “Подкрепа“ и КНСБ, представени от Димитър Манолов и Любослав Костов", написа Борисов.

Припомняме, че по-рано днес премиерът и представители на управляващите партии обявиха, че бюджетът няма да продължи процеса по приемането в сегашния си вид, а ще бъде обект на корекции. Това се случва, след като в сряда вечер София беше блокирана от хиляди протестиращи срещу план-сметката за 2026 г. Намерението обаче не води до фактическо оттегляне, а ще трябва да бъде подложено на гласуване от НС, защото вече е минал на първо четене в зала и в ресорната парламентарна комисия.

