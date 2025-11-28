Варненският кмет Благомир Коцев официално е на свобода, малко след като съдебното решение пристигна във варненския затвор.

„Първо ще обърна внимание на семейството. Не мога да дам категоричен отговор дали в понеделник ще се върна, но се надявам това да се случи". Това бяха първите думи на градоначалника.

"Варна и аз се променихме към по-добро – това е нещо, което може да се случи на всеки. Не съжалявам, че станах политик – имам задължение към варненци, вниаги ще им бъда верен", допълни той.

По-рано Окръжният съд изиска мокър печат на платежното нареждане за гаранция, за да ги изпрати. Съдебното решение и документ за платена гаранция идват по административен път.

Адвокатът на Коцев твърди, че парите са преведени по сметката на Окръжен съд - Варна, но все още събират документите за пускането на кмета.

По закон се издава бележка, с която градоначалникът ще получи личните си вещи, и ще може да се прибере вкъщи.

Според Манол Пейков, народен представител от ПП–ДБ и организатор на дарителската кампания, средствата от дарители вече са събрани и преведени по банковата сметка на Окръжния съд.

Както е известно, Коцев не е отстранен от длъжност и в най-скоро време се очаква да се върне на работа.

По време на делото снощи сред основните доводи на защитата беше тежко заболяване на съпругата на варненския кмет, която на 10 декември трябва да замине за лечение в Германия.

Обвиненията вече са променени и прецизирани – за престъпно сдружение за получаване на подкупи. Най-тежката възможна присъда за Коцев би била „6 години лишаване от свобода“.

Защитата, представлявана от адвокат Лулчева, настоя за по-лека мярка – подписка или домашен арест, като не е било говорено за парична гаранция. Съдът се произнесе, че няма опасност Коцев да извърши ново престъпление, при такава присъда.

„Изненадващ е размерът на гаранцията, но всички обвинения по адрес на Коцев, че може да извърши ново престъпление, съдът опроверга и каза, че няма такава опасност – това е най-важното“, коментира адв. Лулчева.

Съпругата на Коцев и привърженици са пред затвора в очакване той да излезе.

Градоначалникът изрази благодарност на всички, включили се в дарителската кампания.

Припомняме, че негови привърженици се активизираха и за часове събраха паричната гаранция в размер на 200 хил. лв. чрез дарителски сметки, отворени от народният представител Манол Пейков и актьора Филип Буков.

Снимки: Илияна Шишкова, NOVA