Благомир Коцев е преместен от затвора в София в този във Варна.

Малко преди 17 ч. конвоят на Съдебна охрана с Коцев мина през вратите на варненския затвор. Микробусът директно влязал в затвора, отвън чакали съпругата на Коцев Камелия, баща му и временно изпълняващата длъжността кмет на Варна Снежана Апостолова, но не успели да го видят, предава БГНЕС .

След като в петък стана ясно, че съдия Светла Даскалова ще гледа делото срещу градоначалника, тя е издала заповед за преместването му в морската столица. В четвъртък е насрочено и заседание по мярката му за неотклонение.

Съдия Светла Даскалова изиска Благомир Коцев да бъде преместен във варненския затвор

Междувременно, продължават споровете дали и докога Коцев е кмет на Варна. В неделя общинската избирателна комисия се събра на извънредно заседание. След него оттам обявиха, че не са обсъждали точката с евентуално предсрочно прекратяване на мандата му, а ще изискат още документи от Община Варна във връзка с използваната от него отпуска.

Припомняме, че Върховният касационен съд реши делото срещу Благомир Коцев да се гледа във Варненския окръжен съд. По-рано Софийският градски съд прекрати съдебното производство и го изпрати на ВКС за разглеждане за наличието на основания за зачисляването му на друг, еднакъв по степен съд.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийския градски съд по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. От него стана ясно, че той и още четирима души отиват на съд заради престъпно сдружение за получаване на подкупи. Прокуратурата е внесла обвинителния акт срещу градоначалника, общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те ще отговарят за 12 случая, в които са искали да им бъде върнат процент от спечелени обществени поръчки.

Припомняме, че кметът на морската столица беше арестуван на 8 юли при акция на Комисията за противодействие на корупцията. Оттогава той се намира в ареста. Другите обвинени - бизнесменът Йордан Маринов, беше освободен през юли, а от началото на октомври общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов са под домашен арест.

