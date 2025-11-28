"Кой дели на класи хората? Това попита в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Едно трябва да знаете - няма да има класи. Всички хора са еднакви", подчерта той.

И беше категоричен: "Пазим всички хора. Работим за всички хора и няма да позволим някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората. И трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста".

В сряда в "Триъгълника на властта" се проведе мащабен протест срещу приемането на Бюджет 2026. По време на демонстрацията, организирана от опозицията с подкрепата на работодателски организации и граждани, се стигна до напрежение и блокада на централната част на София.

