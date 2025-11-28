-
Депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов ще съди Слави Трифонов
-
Асен Василев: Ако бюджетът не се изтегли и не се внесе нова макрорамка - ще има нови протести
-
Протестна акция на „Величие“ блокира центъра на София (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Обсъждат промени в бюджета: Работодатели и синдикати - на среща във финансовото министерство
-
Преговори за мир: Украйна и САЩ продължават разговорите след срещата в Женева
-
"Челюсти": Справедливо ли е недоволството от вече оттегления бюджет
Това коментира лидерът на "ДПС-Ново начало" в кулоарите на парламента
"Кой дели на класи хората? Това попита в кулоарите на парламента лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.
"Едно трябва да знаете - няма да има класи. Всички хора са еднакви", подчерта той.
И беше категоричен: "Пазим всички хора. Работим за всички хора и няма да позволим някой, който се е изтропосал на жълтите павета, да дели хората. И трябва да благодарят много на АИКБ, че им направиха протеста".
В сряда в "Триъгълника на властта" се проведе мащабен протест срещу приемането на Бюджет 2026. По време на демонстрацията, организирана от опозицията с подкрепата на работодателски организации и граждани, се стигна до напрежение и блокада на централната част на София.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни