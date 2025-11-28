Нови видеоклипове от протеста в Триъгълника на властта разбуниха социалните мрежи. Сигнал беше изпратен и до „Новините на NOVA”.

Участник в демонстрацията, заснел видеото, твърди, че един от служители на реда провокира протестиращите. Според автора на видеото това е полицаят, който беше заснет да се плези на демонстрантите.

СДВР: Протестът в София беше охраняван само от щатни полицейски служители

Изпратихме официално запитване до МВР. Към момента няма коментар по темата, но от пресцентъра припомниха, че поведението на терен на въпросния служител на реда ще бъде обект на проверка от столичната дирекция на вътрешните работи.

