За първи път рядката в световен мащаб орхидея Tuberolabium kotoense цъфти в Ботаническата градина към Българската академия на науките. Цветето е деликатно, а цъфтежът е красив и ароматен.

Tuberolabium kotoense е вид, характерен само за остров Тайван, отбелязват ботаниците. Развива се край дънерите на фикусовите дървета в горски масиви на надморска височина около 300 метра. Растението е миниатюрно с дребни цветове, групирани в голям брой на висящи стъбла.

