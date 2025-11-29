Софийският градски съд остави в ареста всички седем обвинени по аферата „Исторически парк“. Те са задържани като участници в организирана престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари. Съдебното решение идва след продължило с часове заседание по искането на прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност.

След акцията около „Исторически парк“: 7 души са обвинени



Няма опасност да се укрият, но има реална опасност да извършат престъпления, ако бъдат с по-леки мерки за неотклонение, мотивира се съдът.

Определението не е окончателно и може да бъде атакувано пред Софийския апелативен съд.

Според държавното обвинение, всеки един от обвиняемите е имал различна роля, свързана с „Историческия парк”. Сред тях има адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино и още един мъж на по-ниско ниво от останалите.

Защитата поиска делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата възразиха и заявяват, че в групата има установено лице с имунитет. Името му не е съобщено в съдебната зала.

Преди дни Ивелин Михайлов, свързан с „Исторически парк” и към настоящия момент депутат, заяви, че няма да се откаже от имунитета си, ако му бъде поискан. Тезата на държавното обвинение е, че по случая има десетки пострадали, които са инвестирали в историческия парк с обещанието да получат имоти, но в последствие не са получили нито тях, нито пък парите им били върнати обратно.

В съдебната зала присъстват и народни представители от партия „Величе”.