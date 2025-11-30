Късно снощи Софийският градски съд остави в ареста и седемте души, обвинени по разследването около „Исторически парк”. Според магистратите има доказателства за престъпна група, която се е занимавала с измами, присвоявания и пране на пари.

За да остави обвиняемите зад решетките на първо място съдът посочи, че групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират. Част от вложените суми били присвоявани, а другите средства се наливали в проект за по-голяма убедителност. Магистратите обясниха, че ако обвинените бъдат пуснати на свобода, могат да извършат престъпление.

„Става дума за над 50 млн. лева. За период от 10 години”, съобщи наблюдаващият прокурор Ахмед Кокоев.

В съдебната зала от прокуратурата посочиха, че в групата има и лице с имунитет, но името му не беше съобщено. След заседанието адвокати на обвинените заявиха, че става дума за Ивелин Михайлов, който е председател на парламентарната група на „Величие”. Засега имунитетът му не е поискан.

Днес през клип в социалните мрежи Михайлов коментира случая. „Много е вероятно тази седмица още в сряда да ми се гласува имунитетът. Не търся от никой нито помощ, нито милост. Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Не може моите хора да стоят вътре, а аз да съм вън. Щом е такава системата, ние отказваме да коленичим и продължаваме напред. Имаме идеи и план какво трябва да направим”, заяви той.