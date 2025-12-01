Новините на NOVA България Новините на Нова – емисии Начало Новините на NOVA Новините на NOVA (01.12.2025 - обедна) Начало България Новините на NOVA (01.12.2025 - обедна) Начало Новините на Нова – емисии Новините на NOVA (01.12.2025 - обедна) Новините на NOVA (01.12.2025 - обедна) 01 декември 2025 12:19 Новините на NOVA (01.12.2025 - 9.00) Новините на NOVA (01.12.2025 - 8.00) Новините на NOVA (01.12.2025 - 7.00) Новините на NOVA (01.12.2025 - 6.00) Новините на NOVA NEWS (30.11.2025 - 20:00) Новините на NOVA (30.11.2025 - централна) Гледайте цялата емисия Редактор: Ралица Атанасова Последвайте ни NewsLetter Google News Youtube Viber TikTok Instagram Facebook Още от България Румен Радев откри 23-тото издание на „Българската Коледа“ Гуцанов пред Съвета на ЕС: Трябва да намалим административната тежест за малките и средните фирми „Остави ме на мира, всичките ще ви заколя”: Мъж заплаши с нож кондукторка във влак Потребителската кошница поевтиня с един лев за седмица Политическо напрежение: Защо бюджетът на държавата доведе до скандали и протести? Прогноза за времето (1.12.2025 - обедна) Създават пунктове за проверка на участниците в протеста срещу бюджета Анализ: Пет поколения работят заедно, населението в трудоспособна възраст е намаляло с 19,1% Кола се вряза в заведение във Враца, двама пострадаха (ВИДЕО+СНИМКИ) Би Би Си: Грузинската полиция е използвала химическо оръжие от Първата световна война срещу протестиращи С 45 артикула: „Магазин за хората“ поставя щандове в супермаркети в Пловдивско Политика и шоубизнес – новата необходима симбиоза? Скали и пясък вместо пристанище: Европрокуратурата обвини Иван Портних и бившия областен управител на Варна Сигнал за бомба в заведение блокира Прохода на Републиката (ВИДЕО+СНИМКИ) Търсят изчезналия 25-годишен мъж от Казанлък в Стара планина Предприемач: Един политик трябва да е като рок звезда - да му искат автографи, а не да търсят саморазправа Благомир Коцев се върна на работното си място в общината във Варна Любомир Дацов: Ако бюджетът се правеше за 10 дни, нямаше да има нужда от толкова министерства Почина финансистът Емил Хърсев Шофиране по джанти: Мъж твърди, че е разбил колата си в огромна дупка на главен път Полицай загина в опит да обезопаси мястото на инцидент със загинал в София (ВИДЕО) Заобикалят ли институциите правилата, за да си осигурят повече паркоместа в центъра на София Прогноза за времето (01.12.2025 - сутрешна) Въвеждат временна организация за събиране на боклука в три района на София От днес: Без автомобили от първа и втора екогрупа в центъра на София Променят организацията на движение на „Струма“ Започва продажбата на стартовите комплекти евромонети (СНИМКИ) Рестарт на Бюджет 2026: Социалните партньори и властта уточняват новите параметри Очаква ни дъжд за Никулден САЩ са предложили на Николас Мадуро да замине за Русия Благомир Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас! Ще отида на работа пеша, както винаги Издирват 25-годишния Станко Скечелиев от Казанлък (СНИМКИ) Българската компания „Дронамикс“ влиза в европейския отбранителен проект за „стена от дронове“ Сред 128 деца и внуци: Двойка от САЩ отбеляза 80 години от сватбата си Промените в паркирането - на пауза? (Не)възможните промени в бюджета: Кабинетът пресмята новите числа след предложенията на бизнес и синдикати Филип Буков: Боли, когато млад човек каже, че няма бъдеще тук Делян Добрев: ГЕРБ е най-големият губещ в тази ситуация Ивайло Мирчев: Това не беше партиен протест, това беше гневът на хората Вътрешен човек в "Исторически парк": Редяхме се на опашка пред банкомат да теглим пари от кредити Свилен за това, което "Остава" Столична община мобилизира допълнителна техника и 11 камиона за почистването на "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" 5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на сграда в София Здрави очи до дълбока старост: Диагностика, лечение и профилактика Ролята на желязото за здравето: Какво представлява железният дефицит? Прогноза за времето (30.11.2025 - обедна) Рибари и ценители се събраха на фестивал в Ченгене скеле Арестите на обвинените по случая „Исторически парк” остават в сила ОЩЕ ОТ КАТЕГОРИЯТА