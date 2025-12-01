Нека да има протести, това е задължително в една демокрация. Но за първи път през последните години виждам протест, който не разбирам какво точно иска. Това каза в ефира на “Твоят ден” по NOVA NEWS проф. Михаил Константинов, директор на направление „Електорални анализи и прогнози” в „Галъп интернешънъл”.

“Хората, които ходят на протести, и тези, които ги организират, трябва да са наясно каква е целта им. Част от хората, които бяхме на площада, викахме "Оставка". Въпросът е готова ли е опозицията да предложи една смислена алтернатива на управленския модел, който е наложен в момента. Когато искаме този модел, с един олигарх на върха, да бъде срутен, трябва да знаем какво идва след него”, коментира журналистът Емилия Милчева.

По думите ѝ това е сложен въпрос за опозицията, защото тя е разнолика, не се състои само от ПП-ДБ. “В нея влизат “МЕЧ”, “Възраждане”, “Величие”. “МЕЧ” бяха на този протест”, обясни тя.

“На предишния протест очевидно имаше две противоположни по своите настроения групи. Така че единственото, което би могло да ги обедини, е да искат падане на правителството и евентуално нови избори. Но това не виждам как може да бъде полезно за България в този момент”, коментира проф. Константинов.

Според него вече се вижда, че една от двете страни ограничи своите искания. “Тя каза, че иска промяна на бюджета и такава ще има. Чисто технически има значение дали ще бъде изтеглен бюджетът от парламента и внесен отново, или ще бъде коригиран. Защото едната процедура е много по-бавна. Но държавата няма да пропадне от това. Работи се с познатия бюджет, дели се на 12. И друг път сме го играли това”, обясни експертът.

По думите му, ако в момента има предсрочни избори, категорично резултатът ще бъде много подобен на това, което виждаме в момента. “С една голяма неизвестна - влиза или не влиза президентският проект”, смята той.

Милчева сподели, че една голяма част от протестиращите са представители на малкия и среден бизнес, които този бюджет определено ограбва. “Ограбва и по отношение на осигуровките, и по отношение на увеличения данък дивидент. Това, че ще бъдат коригирани някакви неща, които дразнят бизнеса, не решава проблема. Защото големият проблем са скритите огромни средства, които се харчат съвършено непрозрачно”, обясни журналистът.

“ББР е типичният символ на прасе касичка - нищо не се вижда. Дават се едни милиарди, раздават се кредити на близки до властта фирми. Категорично няма никаква подкрепа за малък и среден бизнес. И по същия начин, както се замитат следите и се извършва кръстосаното субсидиране през Българския енергиен холдинг, така в ББР отичат едни средства, които чисто счетоводно не засягат дефицита”, коментира тя.

По думите на Милчева веднага след протеста депутатите от “ДПС-Ново начало” са внесли промени в закон за МВР, който отлежава от 30 юни. “Той беше за обмен на информация между МВР и европейски служби. С промените искат да се започне процедура за назначаване на шефовете на службите, да се приеме и в едномесечен срок да започне процедура за избор на шефовете на ДАНС, на разузнаването и на ДАТО. За него сигнализираха двама депутати - г-н. Петров от “Възраждане” и Божидар Божанов от ПП-ДБ. Това бързане и започването на тези процедури показва известна паника и опасения, че може да се промени политическата обстановка”, смята журналистът.

Проф. Константинов допълни, че не смята, че ако утре правителството падне, това ще е полезно. “Тогава бихме имали избори на 2 февруари. Да влезе в сила служебен кабинет и да спре процедурата по влизане в еврото - това не ни го пожелавам”, обясни той.

“Необходимо е да има протести, но не разбирам идеята им в момента. Когато има две противоположни цели, липсва обща такава", смята експертът.

