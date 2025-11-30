Първият бюджет в евро вече седмици наред е най-горещата политическа тема в държавата. На протеста в понеделник опозицията ще продължи с исканията си за цялостното оттегляне на план-сметката. Такова обаче няма да има според премиера, защото административните срокове биха довели до това да посрещнем новата година със стария бюджет.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев коментира в ефира на "На фокус", че според него освен връщането на данък дивидент на 5 процента и отпадането на увеличението на осигурителните вноски, трябва да се премахнат и незаетите щатове в администрацията, които ще спестят 500 млн лева на бюджета.

Делян Добрев: ГЕРБ е най-големият губещ в тази ситуация

Основна задача за правителството остава търсенето на златното сечение от предложенията по бюджета

"Трябва да отговорим на въпроса с намаляването на приходите и увеличаването на разходите, при 3 процента дефицит какво може да постигнем. Или обратното - по какъв начин да осигурим повече приходи, без да променяме данъчно осигурителната тежест. Ако тя не се промени обаче, може ли да се стигне до вдигане на ДДС? Категорично не", коментира Росен Желязков.

Консенсус се търси и в коалицията, след предупреждението на БСП, че ще преосмислят участието си. Желязков посочи, че няма да има редукция на социалните политики, които БСП е предложила.

Желязков: Има всички възможности през декември да имаме бюджет за 2026 г.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев обясни, че бюджетът е грешка, но отговаря на политиките на коалицията.

"Да се надяваме, че няма да е толкова ляв, след като го променим. И на нас не ни е лесно да бъдем в тази коалиция, изхабява ни, това не е нашият бюджет, но за такъв сме събрали мнознство. Не знам дали ще можем да се възстановим. Не можем да водим собствената си политика и да гласуваме леви бюджети", коментира той.

"Продължаваме Промяната" - "Демократична България" остават на мнение, че бюджетът трябва да бъде изтеглен.

Депутатът Ивайло Мирчев отбеляза, че държавата момента харчи близо 46 процента от БВП. "Това не е било от Жан Виденов насам. Тези Gen Z-та на протеста ще трябва да ги плащат", смята той.

Ивайло Мирчев: Това не беше партиен протест, това беше гневът на хората

А докато правителството пресмята, опозицията очаква следващия протест. "Навсякъде хората се активизират, те са бесни хора и това е надпартийно. Ако ние искаме качествена промяна, не можем да го затворим, в която и да е партия", допълни Мирчев.

Желязков на свой ред изрази мнение, че има много политически оксиморони в исканията на отделните групи от протестиращите, за да се счита, че имаме хармочнична енергия в една и съща посока. По думите му основните искания на предишния протест ще се удовлетворят.