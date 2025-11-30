„Другата седмица изчистваме основните параметри на бюджета. С допълнителен доклад, който се предлага на вносителите в НС, ще се разгледат отново. Имаме всички възможности в рамките на декември да имаме бюджет за 2026 година”. Това заяви пред журналисти премиерът Росен Желязков.

Той обясни, че кабинетът е получил предложенията на синдикати и работодатели и вече се работи по тях.

Що се отнася до оттегляна, Желязков каза, че това ще забави процедурата.

„В началото на настоящата година, когато правителството оттегли бюджета, внесен от служебния кабинет, бяха необходими около 2 месеца, за да бъде внесен и приет нов. Ако тръгнем по процедурата, това означава, че в 2026 г. трябва да влезем с удължен бюджет, за да функционират системите. Това няма да е най-подходящият начин. Това ще е само за да се удовлетвори разбирането за оттегляне и „посипване на сол на главата” на правителството”, коментира Желязков.

По отношение на протестите той не прогнозира дали е възможна ескалация в понеделник. „Основните искания на предишния протест се удовлетворяват и това в диалог със синдикатите и работодателите”, каза премиерът.

Преди това пред БНР премиерът заяви, че обществото няма да погледне с добро око, ако бъде намалена разходната част на бюджета. По думите му в момента исканията на социалните партньори могат да се обобщят по следния начин - искания за повече разходи и за по-малко приходи.

„Ние нямаме някакви пари, които да будят някакво съмнение или притеснение от гледна точка на това, че се теглят дългове за кражби. Тогава, когато държавата е основният платец на социалните разходи, тогава или трябва да се ограничат социалните разходи, или трябва да се промени структурата на преразпределението”, каза Желязков. „Предлагаха, вместо да има частични данъчни дискреционни подходи, като този с увеличаване на данъка върху дивидентите, да се помисли за увеличаване на данъка върху добавената стойност. Ще чуем всички предложения, които могат да осигурят увеличение на приходната част, но не мисля, че в момента обществото ще приеме намаляване на разходната част”, каза премиерът.