Недоволните казват, че увеличението е необосновано и ще натовари сериозно местните жители
Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет. Поводът - предложение за повишаване на такса смет с 85% за физически лица и 25% за фирми.
Недоволството беше организирано от структурата на "ДПС-Ново начало", която определи поскъпването като „безобразие срещу хората“. Според организаторите увеличението е необосновано и ще натовари сериозно местните жители. Те настояват общината да оттегли увеличението и искат оставката на кмета Мюмюн Искендер.
По информация на БТА по същото време поддръжници на Алианс за права и свободи заедно с кмета организираха контрапротест пред сградата на общинска администрация.Редактор: Станимира Шикова
