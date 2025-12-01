От Националната следствена служба изготвиха обновена методика за разследване на катастрофи. Целта е да подпомогне полицаите и разследващите прокурори още в началото при огледа на терен.

Идеята е за в бъдеще да се повиши качеството на разследване с допълнително оборудване и използването на „бяла стая”, в която се проверят превозните средства, участвали в пътен инцидент.

НСО излезе с официална позиция за клипа с опасно шофиране

„Методиката е обновена. В нея са взети предвид последните практики на ВКС за този вид престъпления по измененията от Наказателния кодекс”, посочи говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов.

Редактор: Дарина Методиева