Снимка: iStock
-
Исканията на протестите: Оттегляне на бюджета или оттегляне на властта?
-
Росен Желязков и Джорджа Мелони договориха провеждането на междуправителствена среща през март
-
Протест срещу Бюджет 2026, демонстранти се събраха в София и други големи градове (ОБНОВЯВА СЕ)
-
Протест в Минерални бани срещу повишението на такса смет
-
Димитър Манолов: Предстоящата среща в МФ за Бюджет 2026 е важна, но не е решаваща
-
„Пресечна точка”: За бюджета на държавата и за мерките в София срещу мръсния въздух
-
Колко пари похарчихме на Черния петък
От Националната следствена служба предлагат в бъдеще да се използва "бяла стая"
От Националната следствена служба изготвиха обновена методика за разследване на катастрофи. Целта е да подпомогне полицаите и разследващите прокурори още в началото при огледа на терен.
Идеята е за в бъдеще да се повиши качеството на разследване с допълнително оборудване и използването на „бяла стая”, в която се проверят превозните средства, участвали в пътен инцидент.
НСО излезе с официална позиция за клипа с опасно шофиране
„Методиката е обновена. В нея са взети предвид последните практики на ВКС за този вид престъпления по измененията от Наказателния кодекс”, посочи говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни