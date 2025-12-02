Протести се проведоха в няколко града на страната в понеделник вечерта. Хиляди граждани изразиха недоволството си срещу проектобюджета за 2026 г. Поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесената план-сметка за следващата година.

Припомняме, че бюджетната процедура е паузирана, докато не се постигне единодушие по параметрите на фискалната рамка. По този повод текат преговори между социалните партньори - синдикати, работодатели и представители на властта.

Многохилядни протести в София и големите градове на страната срещу бюджета и управлението (ВИДЕО+СНИМКИ)

Недоволни граждани излязоха по улиците в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград, Плевен, Ямбол, Сливен, Ловеч, Добрич, Русе, Шумен и други.

Мирен многохиляден протест се проведе в София, а в късните часове в столицата имаше безредици.

Огромен беше протестът, провел се в центъра на Пловдив. Местните жители го определят като най-мащабния за последните 20 години. Хиляди млади хора и семейства с деца се включиха в него. Първоначално недоволните от управлението се събраха на площад "Съединение", след това преминаха с шествие през централните булеварди и стигнаха до общината. През цялото време скандираха "Оставка", "Вън Пеевски" и "Не на държавта на голямото Д" и поискаха незабавно изтегляне и преработка на бюджета. Представители на средния и малкия бизнес заявиха, че фискалната рамка, в този си вариант, ги обрича на фалит и ги принуждава да съкращават персонал.

В Бургас протестът също беше изключително мащабен. Той се проведе пред сградата на общината. Освен срещу бюджета, протестиращите негодуваха и срещу управлението на държавата. Видяха се много плакати с лика на Пеевски и Борисов. Докъм 20 ч. протестът беше мирен, като изключим няколко провокации - опити да се изтръгне знамето на ЕС от ръцете на един от протестиращите. След този час се появиха провокатори, някои от тях - от агитки. Става дума за непълнолетни момчета и момичета, които хвърляха камъни. Общината беше замеряна с яйца, стъклени бутилки и камъни. Трима души бяха изведени за справка от полицията.

Във Варна също имаше сериозно недоволство срещу параметрите на бюджета. Имаше кратки моменти на ескалация. Протестът започна пред областната управа, а след това се прехвърли пред общината. Чуха се призиви за оставка на правителството и на определени политически лидери. Беше поставена видеостена, на която гражданите наблюдаваха демонстрацията в София. Протестът продължи малко над 2 часа, като хората се заканиха да продължат да изразяват негодуванието си на улицата, ако бюджетът не бъде изтеглен. На протеста присъства и кметът Благомир Коцев, който благодари за подкрепата и защити исканията на протестиращите, а тълпата му ръкопляскаше.

Припомняме, че през последните дни в България избухна масово обществено недоволство срещу проекта на държавния бюджет за 2026 г. В столицата - пред Народното събрание и площада около него, се събраха хиляди граждани. Недоволството е провокирано от предвидени в проекта резки увеличения на социалните осигуровки и данъка върху дивидентите.

Организаторите - сред които ПП-ДБ, синдикати и работодателска организация, отправят искания не само за оттегляне на бюджета, но и за реално повишение на заплатите в публичния сектор, по-добри условия на труд и социална сигурност.

Реакцията на властта беше бърза: само дни след протестите правителството обяви, че ще оттегли окончателно проекта на Бюджет 2026. Впоследствие обаче беше обяснено, че само процедурата по приемането е замразена, за да бъдат променени определени параметри.