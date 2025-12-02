-
Коментар по актуални теми на Нели Насева, Петър Пунчев и Александър Шпатов
Във вторник гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - предприемачът Нели Насева, журналистът Петър Пунчев и писателят Александър Шпатов изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Водещата тема, по която се дебатира в студиото е многохилядният протест от предходната вечер срещу Бюджет 2026 и управляващите. Недоволство изразиха не само столичани, а и граждани от редица други градове в страната.
След нея гостите коментираха и политическите реакции след масовия израз на обществено недоволство. Премиерът Желязков и управляващото мнозинство обявиха, че още в сряда план-сметката ще бъде оттеглена и преразгледана.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ралица Атанасова
