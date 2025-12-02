По повод Деня на народните будители списание „Българският артист“ представи двуезичното издание „50-те оперни гласове на България“ – алманах, който събира имената на най-значимите български оперни изпълнители от последните 150 години. Гост в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS е главният редактор Ивайло Спасов, който разказа за идеята, селекцията и мисията зад този мащабен труд.

„Изключително трудно беше да изберем само 50 имена – спокойно можеха да бъдат и 150 или 250. Това не е класация, нито изчерпателен списък. Представихме си го като символичната българска оперна алея на славата“, каза той.

В изданието присъстват световни величия като Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Николай Гяуров, Борис Христов. Паралелно са включени и легенди, дълбоко вписани в българската културна памет, но не толкова познати на световната сцена.

