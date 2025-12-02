Обрано изказване на президента с основно послание „подкрепям протеста, с вас съм”. Така социологът Васил Тончев "разчете" обръщението към нацията на президента Румен Радев. В предаването "Денят на живо" той подчерта, че на евентуални избори ще има преформатиране – "ще има сериозна борба между левите формации (където е и Радев) и ГЕРБ". Според него ще има голямо редуциране на популистките партии, ще има криза и в БСП, а ако популярността на Радев не е достатъчна за самостоятелно управление, той би могъл да си партнира с ПП-ДБ, смята социологът. Основната разделителна ивица - войната в Украйна - е на път да завърши, изрази мнение Тончев и заяви, че не се вижда как Пеевски ще бъде част от бъдещо мнозинство.

По отношение на протестите в страната социологът обясни, че те все още не са се определили политически и са многолики. "Политиците трябва да се приспособяват и да вървят с протестиращите. Президентът има ниша, където може да се включи, както и ПП-ДБ. Протестът освен, че е масов, е и гневен.", каза Тончев.

Той коментира, че евентуални нови избори може да има на пролет. "Духът е излязъл от бутилката. Общественото мнение може да прости много неща, но не прощава, когато някой упорства. Линията на Пеевски върви в тази посока, но Борисов винаги е бил много внимателен. Пеевски отряза мостовете на Борисов за политически партньорства, а протестите са последствията от това", обясни социологът.

Тончев прогнозира, че разбирателството за бюджета ще е трудно, а толкова разнолики партии мъчно ще се съберат в едно. "Ясно е, че парите не стигат. Нужни са реформи, които да въведат рестрикции", коментира Васил Тончев бюджета.

