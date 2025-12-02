След многохилядния протест, залял страната снощи, се поставя въпрос за употребата и злоупотребата с властта. Как политиците ще отговорят на натрупаните очаквания? По темата в „Челюсти” спориха политолозите Цветанка Андреева и Страхил Дeлийски.

Според Андреева ставаме свидетели на радикализация, която няма да намалее и ще доведе до сътресения. Тя смята, че хората, наблюдаващи процесите не са изненадани, а основната опасност е доколко протестът ще се използва за позитивна политическа енергия, или ще попадне под субекти, които целят радикална промяна в пътя на България. Тя е на мнение, че основен заподозрян е президентът Румен Радев. „Той ще се възползва от ситуацията. Всички погледи са вперени в него. Сега ще видим дали протестът ще попадне под негово влияние или ще се разграничи от него”, коментира Цветанка Андреева.

ПП-ДБ внася вот на недоверие в петък

Страхил Делийски опонира, че сега въпросът не е свързан с притихване и ескалиране на улицата и има достатъчно поводи за гняв. Той подчерта, че предмет на дискусия е как този гняв да бъде трансформиран и да стигне до равнището на смяната във властта, а не смяната на смисъла във властта. Делийски изрази съмнение в смисъла на либералната държава: „Този протест не е радикален. Ако е радикален той трябва да се насочи към корена на проблема. Коренът е свързан с типа държава, който реализирахме. Този тип държава навсякъде дава такива резултати, защото основната роля е да пази интереса на богатите. Огромна кражба е данъчната система, но хората не протестират срещу това, а я пазят. Пазят регресивна данъчна система. Социалният гняв ще бъде освободен, ще има транфер на властта, но нищо повече. Основното е как да се удържи този гняв, за да запази властовите позиции на всички участници”, каза Страхил Делийски.

Редактор: Емил Йорданов