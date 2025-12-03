Служителите на „Автомобилна администрация“ излизат в ефективна стачка. Те настояват за увеличение на заплащането, подобряване на условията на труд и наемане на повече кадри.

Служители на „Автомобилна администрация“ искат оставките на цялото ръководство

“Нашите искания са шест. Главните са увеличение с 50% на основните работни заплати, изравняване на трудовите възнаграждения за полагащите равен или равностоен труд, преустановяване определянето на неръководни длъжности за заемане от държавни служители, променяне на класификатора на длъжностите и щатното разписание с въвеждане на главен и старши инспектор по трудово правоотношение, назначаване на допълнителни 600 служители, изключване с фирмената синдикална организация на колективен трудов договор и на споразумение за държавния служител”, обясни Александър Цапов, един от организаторите на стачните действия.

По думите му те не преустановяват всички дейности.

“Съгласно арбитражното решение дейностите ще бъдат извършвани в намален обем. Стачният комитет и стачкуващите ще решат в какъв точно. Ние сме държавна администрация, искаме да бъдем отговорни, да вършим работата си, но в намален обем”, обясни Цапов.