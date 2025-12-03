Окръжният съд в Монтана постанови 15 години лишаване от свобода при строг режим за 44-годишен мъж, обвинен в опит за умишлено убийство на три лица във Вършец.

Подсъдимият живеел на семейни начала с една от пострадалите. През май 2024 г. двамата се разделили заради системни конфликти, агресивно поведение и упражнявано физическо насилие от негова страна.

Постоянен арест за мъж, опитал да убие жена и ранил още двама

В деня на нападението жената се намирала в двора на дома си заедно със своя брат и техен познат. Мъжът влязъл през незаключената порта и се насочил директно към един от присъстващите, изваждайки нож. Той му нанесъл многократни удари в горната част на тялото и главата.

При опит да го спре, жената също била нападната – получила прободно-порезна рана в областта на рамото и други наранявания, след което припаднала от страх и шок.

Докато брат ѝ се опитвал да ѝ окаже помощ, нападателят се обърнал и срещу него, нанасяйки удари с ножа в гърба, шията и други части на тялото, което довело до остра кръвозагуба.

Обвиняемият бяга от местопрестъплението.

Съдът призна подсъдимия – многократно осъждан – за виновен в извършването на тежкото престъпление. Мъжът остава в ареста с мярка „задържане под стража“ до влизане на присъдата в сила.

Присъдата е на първа инстанция и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

