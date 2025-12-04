Шофьор остана временно без книжка, след като автомобилът му се повредил на магистрала „Тракия” и бил принуден да спре в аварийната лента с блокирал двигател. Докато спре окончателно, мъжът е заснет от тол камери да се движи с превишена скорост от няколко километра над допустимите за аварийна лента. Следват санкции, като освен глоба, му е отнета и книжката. Водачът доказва аварията с документи от „Пътна помощ”, застрахователя и показания на свидетели. Следват нерви, притеснения и напрежение.

Над 2000 лв. глоба и отнета книжка: Шофьор твърди, че е наказан при проверка на пътя, на която не е присъствал

„Отидох да обжалвам в КАТ-Стара Загора. Не намерих информация с колко километра трябва да се движа, когато аварирам. Просто взех предпазни мерки, за да не се случи нещо по-страшно”, сподели в ефира на „Здравей, България” Илиян Бързев.

От полицията признаха грешката и отмениха акта на шофьора.

„Това се случи след заповедта за вземане на книжката. Наложи се да заведа дело. Искат да си платя разноските за адвокат. След като аварирах, хора спряха да ми помогнат. Сега подозирам, че ги грози същата процедура”, допълни Бързев.

Повече гледайте във видеото.