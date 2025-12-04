С наближаването на Студентския празник - 8 декември, полицията предприема специални мерки за сигурност.

"От страна на "Охранителна полиция" са предприети организационни мерки с цел осигуряване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите по време на празничните дни. Целта е повишаване бдителността на охранителите, както и осигуряване на строг пропускателен режим в обектите, където ще присъстват студенти и се очаква струпване на повече хора". Това обяви на брифинг главен инспектор Милорад Йорданов от “Охранителна полиция” при ГДНП.

По думите му са обсъдени и начините за бърза двустранна връзка между охранителите и полицейските служители при наличие на съмнителни лица, настъпили инциденти или други ситуации, изискващи намесата на полицията. "Събрана е информация за организираните мероприятия от страна на студентите – къде ще се събират и празнуват, за да бъдат насочени допълнителни полицейски екипи, които да осигурят сигурността им и да гарантират обществения ред", обясни той.

Управители и ползватели на питейни и увеселителни заведения са инструктирани за спазването на изискванията за пропускателен режим и охрана. "Обсъдени са действията при ситуации с голямо струпване на хора, включително недопускане на превишаване на капацитета и поддържане в изправност на аварийните изходи", подчерта главният инспектор.

Засилено полицейско присъствие за 8-и декември в столицата

И допълни: "Служителите, които ще работят по време на празничните дни, са инструктирани да контролират лица със съмнително поведение, да обръщат внимание на вещи и предмети, оставени без надзор, и да предприемат необходимите действия при съответните ситуации. Определени са служители от териториалните структури на МВР, ангажирани с противодействие на престъпления против личността и собствеността, с цел недопускане на нарушения или своевременно разследване при необходимост. Активизирано е наблюдението над лица, представляващи интерес за полицията, за които има данни, че ще посещават обекти, свързани с празничните мероприятия".

Униформените ще следят за стриктно и за спазване на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, включително използването им по време на тържествата.

Комисар Ботева: Очаква се засилен трафик към зимните курорти

В зимните курорти - Боровец, Банско и Пампорово, където традиционно има повече студенти, полицейското присъствие ще бъде по-засилено.

Инспектор Димитрина Иванова от „Пътна полиция“ при ГДНП обясни, че се обръща специално внимание на необходимостта от отговорно поведение от всички водачи на пътя.

"Наш основен приоритет е празникът да премине спокойно, безпроблемно и без инциденти. "Пътна полиция" предприема засилени мерки за контрол в цялата страна. Екипите ще следят активно за управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол, наркотични вещества или техните аналози, както и за управление от неправоспособни водачи. Ще се следи и за техническа изправност на автомобилите и наличие на задължителната застраховка „Гражданска отговорност", посочи тя.

Повече по темата гледайте във видеото.