-
Вот на недоверие и нов протест: Какво може да се случи на обществено-политическата сцена
-
Опозицията с остра критика и срещу обновения проект на Бюджет 2026
-
„Темата на NOVA”: Живот в евро (ВИДЕО)
-
Христо Гаджев: Не вярвам мнозинството да се пропука на дебатите за вота на недоверие
-
Надежда Нейнски: Държавата не функционира, протестиращите искат работеща система и европейска държава
-
Божидар Божанов: Ако имат политически инстинкт, би трябвало всички да напуснат потъващия кораб
-
Илон Мъск иска Европейският съюз да бъде премахнат
Експерти предупреждават, че първоначалните приходи са били нереалистично раздути
Бюджет 2026, който беше посрещнат на нож от почти всички политически и обществени среди, освен от БСП, предизвика най-масовите протести от години. В резултат проектът беше изтеглен и върнат за преработка. В ускорени, почти ежедневни преговори правителството, синдикатите и работодателите търсят формула за това как държавата ще събира, харчи и преразпределя публичните средства догодина.
Управляващите обещават няколко ключови политики: данъците и осигуровките няма да се увеличават, а заплатите, пенсиите и социалните плащания все пак ще се повишат. През оставащите седмици бюджетната процедура трябва да бъде извървяна отначало, за да влезе страната в 2026 г. – и в еврозоната – с параметри, които устройват всички заинтересовани страни.
След силния обществен натиск се оказа възможно едновременно хазната да не натоварва бизнеса с по-високи налози, но и да не замразява доходите. Управляващите уверяват, че ще изпълнят и заложените цели за дефицит, инфлация и икономически растеж.
„Бюджетът не беше реалистичен“, коментира д-р Димитър Събев от Икономическия институт при БАН в студиото на „Челюсти”.
Той подчерта, че както при бюджета за 2025 г., така и при първоначалната рамка за 2026 г., и приходната, и разходната част са били изкуствено завишени.
„Беше ясно, че ще се окаже, че и от едната, и от другата страна на уравнението ще има неизпълнение от 5–6 милиарда лева. Когато числата са по-големи, е по-лесно да се скрият дискреционни разходи. Същият подход беше приложен и към бюджета за 2026 г. Нереално беше да се очаква 25% повече номинални приходи със същата данъчна система и само леко повишени ставки“, подчерта той.
Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание
Според изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов въпросът дали данъците в България са ниски е заблуждаващ, ако се гледа само отделната ставка.
„Трябва да се разглежда общата данъчно-осигурителна тежест. Да, имаме 10% данък печалба и 10% плосък данък. В Германия ставките са около 35%. Но у нас данъчната основа е много по-широка и се облага почти изцяло с една ставка. Когато се събере всичко – корпоративни данъци, подоходни, осигуровки – общата тежест в България е над средноевропейската“, каза той в студиото на „Челюсти”.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Румен Лозанов
Последвайте ни