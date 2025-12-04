Бюджет 2026, който беше посрещнат на нож от почти всички политически и обществени среди, освен от БСП, предизвика най-масовите протести от години. В резултат проектът беше изтеглен и върнат за преработка. В ускорени, почти ежедневни преговори правителството, синдикатите и работодателите търсят формула за това как държавата ще събира, харчи и преразпределя публичните средства догодина.

Управляващите обещават няколко ключови политики: данъците и осигуровките няма да се увеличават, а заплатите, пенсиите и социалните плащания все пак ще се повишат. През оставащите седмици бюджетната процедура трябва да бъде извървяна отначало, за да влезе страната в 2026 г. – и в еврозоната – с параметри, които устройват всички заинтересовани страни.

След силния обществен натиск се оказа възможно едновременно хазната да не натоварва бизнеса с по-високи налози, но и да не замразява доходите. Управляващите уверяват, че ще изпълнят и заложените цели за дефицит, инфлация и икономически растеж.

„Бюджетът не беше реалистичен“, коментира д-р Димитър Събев от Икономическия институт при БАН в студиото на „Челюсти”.

Той подчерта, че както при бюджета за 2025 г., така и при първоначалната рамка за 2026 г., и приходната, и разходната част са били изкуствено завишени.

„Беше ясно, че ще се окаже, че и от едната, и от другата страна на уравнението ще има неизпълнение от 5–6 милиарда лева. Когато числата са по-големи, е по-лесно да се скрият дискреционни разходи. Същият подход беше приложен и към бюджета за 2026 г. Нереално беше да се очаква 25% повече номинални приходи със същата данъчна система и само леко повишени ставки“, подчерта той.

Бюджет 2026 е оттеглен с решение на Народното събрание

Според изпълнителния директор на АИКБ Добрин Иванов въпросът дали данъците в България са ниски е заблуждаващ, ако се гледа само отделната ставка.

„Трябва да се разглежда общата данъчно-осигурителна тежест. Да, имаме 10% данък печалба и 10% плосък данък. В Германия ставките са около 35%. Но у нас данъчната основа е много по-широка и се облага почти изцяло с една ставка. Когато се събере всичко – корпоративни данъци, подоходни, осигуровки – общата тежест в България е над средноевропейската“, каза той в студиото на „Челюсти”.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Румен Лозанов