Парламентът единодушно даде съгласие за оттегляне на законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г. Това се случи с 201 гласа "за", нито един против и без въздържали се.

Вносители бяха депутати от управляващата коалиция - ГЕРБ-СДС, "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ".

Припомняме, че на неприсъствено заседание на 2 декември Министерският съвет предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне на трите законопроекта за бюджета за догодина. Това действие предполагаше решение на парламента, тъй като бюджетът вече беше приет на първо четене.

Сегашната ситуация предпоставя провеждане на нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка, а ще работи усилено със социалните партньори върху бюджетни параметри, удовлетворяващи всички искания.

Финансовият министър Теменужка Петкова сподели, че общата стойност на приходните мерки, които бяха заложени в първия вариант на бюджета, е 1,492 млрд. евро и те трябва да бъдат компенсирани.

Припомняме, че процедурата по приемането на план-сметката беше поставена на пауза заради масовото недоволство от параметрите ѝ и многолюдните протести из цялата страна. На 26 ноември и на 1 декември десетки хиляди граждани излязоха по улиците, за да изразят негодуванието си от управлението и първия бюджет на страната ни в евро.

След замразяването на бюджетната процедура диалогът беше подновен - социалните партньори - работодателски организации и синдикати, започнаха нови разговори с властта. Техни представители бяха на среща в централата на ГЕРБ, а след това и във финансовото ведомство.

Сега цялата процедура по изготвяне на бюджет започва от самото начало, което прави възможна и хипотезата, че ще се стигне до активиране на удължителния закон.

Припомняме, че на 20 ноември бюджетите бяха приети на първо четене. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 4 дни. Параметрите в бюджета на НОИ бяха повод работодателите два пъти да откажат да присъстват на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. А на 21 ноември депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. след 5 часа в пленарната зала.

В план-сметката се предвиждаше приходите да са 51,4 млрд. евро, а разходите - 55,09 млрд. евро. Очакваше се дефицитът да е 3%, а минималната работна заплата да стане 620 евро. С 2% се увеличаваше вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качваше от 5 на 10 на сто. Последните два параметъра щяха да бъдат променени, според лидера на ГЕРБ. Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Параметрите в бюджета предизвикаха масово недоволство, което изкара хиляди на протест в няколко града.