Служители на Първо районно управление – Бургас иззеха опасни химикали и наркотични вещества при претърсване на двуетажна постройка на в кв. "Победа". Постройката е обитавана от 45-годишен мъж, известен на органите на реда. Той е задържан за срок до 24 часа.

Снимка: БГНЕС

По данни на полицията са открити и иззети бутилки с киселина, корселин, йод, ацетон, люспи за почистване, червено прахообразно вещество (фосфор), електронна везна, пакет с надпис "MCM" с тегло около 200 г и около 20 г амфетамин.

По случая е образувано бързо производство.

Снимка: БГНЕС

Редактор: Цветина Петкова