Снимка: iStock
-
Кьовеши в София: Кой си знаковите дела на Европрокуратурата в България
-
Перу залови над 3 тона кокаин, предназначен за Белгия (ВИДЕО)
-
Телефонни измамници: Изтегли кредит, защото друг тегли от твое име (ВИДЕО)
-
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
-
Съдът остави петима в ареста по делото „Исторически парк“
-
Оставиха в ареста петима от задържаните за погрома след протеста в понеделник
СДВР го оставя без шофьорска книжка
Николай Попов - бащата на загиналата в катастрофа Сияна, публикува видео във Facebook, в което млад водач шофира с над 300 км/ч на Околовръстното в София. На клипа се появява надпис „Аматьори”. Пасажерът държи телефон, с който засича скоростта на колата, а по-късно крещи: "300, 300, стига, стига, стига!".
От СДВР съобщиха за NOVA, че водачът е установен. Той е 19-годишен. Призован е от органите на реда, но е заявил, че в момента се намира извън пределите на страната и ще се прибере в България в средата на януари 2026 г.
Шофьорът има предишни нарушения, които от СДВР определят като леки. За тях са му издадени общо 6 фиша. Няма издадени актове. Санкцията му ще бъде 3000 лева и 12 месеца без шофьорска книжка.
Последвайте ни