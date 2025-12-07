И тази година, в дните преди Рождество, инициативата под патронажа на президента „Българската Коледа“ ще събере милиони българи около каузата за подпомагане на деца с тежки хронични заболявания и увреждания. 23-тото издание на кампанията отново насочва усилията си към най-уязвимите малки пациенти.

През настоящата година инициативата е разполагала с 3,75 млн. лева. Благодарение на средствата 550 деца са получили подкрепа за диагностика, лечение, рехабилитация и закупуване на скъпоструващи медикаменти. Освен това на 26 лечебни заведения в страната е осигурена високотехнологична апаратура.

Сред децата, които ще бъдат подпомогнати и през следващата година, е 8-годишният Иван от Бургас. На 4-годишна възраст му е установена двустранна невросензорна загуба на слуха. Родителите му първо забелязват забавяне в говора, а след консултация със специалист диагнозата е потвърдена. Лекарите не могат с категоричност да определят дали заболяването е вродено или придобито.

Иван е слухопротезиран с две външни слухови апаратчета, а семейството му полага ежедневни усилия – работа със специалисти и постоянна рехабилитация, за да може той да развива речта си. Днес момчето е ученик във втори клас и е добре прието от своите връстници.

За да продължи напредъкът му, Иван се нуждае от допълнителна слухова рехабилитация в Стара Загора. Семейството му ще получи подкрепа от „Българската Коледа“ за втора поредна година.

Майка му, Диляна Христова, обяснява, че рехабилитацията е ключова: „Той чува всичко, но не разбира всяка дума. Там, чрез специални методи, му обясняват и той вече успява да прилага много нови думи в ежедневието си. Това му помага да общува свободно с връстници и с нас.“

Иван е жизнерадостно дете, което има много приятели и обича часовете по физическо възпитание. „Искам да благодаря на всички, които участват в тази кауза – за подкрепата и благородството. Мога да уверя, че помощта достига реално до нашите деца“, добавя майката.

„Българската Коледа“ отново показва, че когато обществото се обедини, надеждата за по-добър живот за децата в нужда става реалност.