"Отговорността е на тези, които организират контрапротеста", смята вицепрезидентът
Трябва да направим всичко възможно, за да опазим гражданския мир в страната. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова в Пловдив.
"Отговорността е на тези, които организират контрапротеста. Ние проследихме историята му. Това е партиен контрапротест. Ролята на полицията ще бъде голяма, защото не бива по никакъв начин да се допуска стълкновения и това, което се случи на първи декември. За мен по-притеснително е, че се вади етническа карта. Аз твърдя, че такъв проблем в България не съществува. Като човек, който 10 години е бил евродепутат, заявявам, че страната ни винаги - на всеки един форум, във всяко едно заседание в пленарната зала в Страсбург, е давана като пример в Европа за етническа толерантност", поясни тя.
Редактор: Габриела Павлова
