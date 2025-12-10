Ключови промени в нормативната уредба на сектор "Земеделие" са на финалната права преди официалното им разглеждане. Във вторник ресорният министър Георги Тахов обяви, че текстовете на Закона за браншовите организации са напълно готови. Към тях обаче не липсват и критики. Браншовата камара „Плодове и зеленчуци“ предлага засилени правила за представителност на браншовите организации в земеделието.



Камарата настоява секторът да бъде обединен в един бранш „Плодове и зеленчуци“, както е в Европейския съюз. Според тях национално представителните организации трябва да имат структури в поне две трети от областите и да обединяват реални производители.

Браншови организации за проектозакона за веригата на доставки на храни: Рискува да застраши снабдяването на потребителите

От Браншовата камара също така искат да се допуска и индивидуално членство, а не само чрез областни структури. Предлага се и създаването на доброволен регистър, който да осигурява прозрачност и актуални данни за производителите. Целта е по-справедлива и работеща рамка за целия сектор.

"Тази конкретна промяна е отдавна желана, но на практика никога не се е случвала. Подкрепата на земеделските производители, особено в сектора на плодовете и зеленчуците, е много необходима от различни гледни точки". Това заяви в Обедният информационен блок по NOVA News съветникът на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци" Светлана Боянова.

Земеделският министър: МЗХ ще изработи закон, който да нормализира отношенията по веригата за доставка при храните

По думите ѝ финансовото подпомагане е важно, например когато производителите трябва да се справят с предизвикателствата на климата. "Важно е и когато говорим за реализация на продукцията. Освен това темата за браншовите организации е още един инструмент, с който българските овощари и зеленчукопроизводители да бъдат подпомогнати и защитени. Защото всяка една би трябвало да бъде мост между реалните производители и държавните органи", подчерат тя.

Според Боянова е абсолютно задължително да бъде приет такъв закон, който да регулира организацията, която най-добре би могла да помогне на своите земеделски производители, и в този смисъл да има представителни критерии. "Нашата земеделска политика се регулира най-вече на ниво Европейски съюз — тя е единствената обща политика на съюза. В тази връзка, ако няма достатъчно силни критерии за представителност, такива, които да могат да обединят повече земеделски производители от съответния бранш и да се помогне на много повече хора в тяхната защита, тогава смятаме, че ще има смисъл от един такъв закон. А не просто да се направи закон „кой може да влиза, кой може да излиза от министерството“, подчерта тя.

Доц. Огнян Боюклиев: Земеделието е разединено, липсва стратегия и реална защита за българската храна

И даде пример. Министерството предлага да има областно представителни организации, регионални и национални представителни организации. "Например в областните представителни организации се предлага да има минимум 7 земеделски производители. В сектора на плодовете и зеленчуците ние предлагаме това да бъде уедрено като един общ бранш „Плодове и зеленчуци“. В момента разделението е на овощарство, зеленчукопроизводство, ягодоплодни, черупкови и т.н., което е прекалено дребно. Проблемите ни са едни и същи", заяви Боянова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова