Във връзка със строителството на метрото се въвеждат промени в организацията на движението в столицата. От 11.12.2025 г. до 09.01.2026 г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства както следва:

- по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ между ул. „Витиня“ и ул. „Бесарабия“, като движението ще се извършва двупосочно в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов“ в посочения участък;

- по южното пътно платно на ул. „Резбарска“ между ул. „Милен Цветков“ и бул. „Владимир Вазов“.

Затварят за 2 години и половина част от локалното на „Цариградско шосе” в София

От 11.12.2025 г. до 09.01.2026 г. автобусите от линия № 100 и линия № 78 и тролейбусите от линии 1 и 3 ще се движат по променен маршрут.

Автобусите от линия 100 в посока „Пътностроителна техника“ ще се движат по маршрута до кръстовището с бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Витиня“, наляво по източното пътно платно на ул. „Витиня“ до крайна/начална спирка с код 6333 „Пътностроителна техникавременна“, наляво по западното пътно платно на ул. „Витиня“ и по маршрута в посока кв. „Бенковски“.

За автобусна линия № 100 ще се разкрият временни спирки както следва:

- с код 6332 „Витиня-временна“ на ул. „Витиня“, на 50 метра след левия завой от бул.„Владимир Вазов“;

- с код 6333 „Пътностроителна техника – временна“ крайна и начална на 30 метра след левия завой от източното към западното платно на ул. „Витиня“.

За автобусна линия № 100 се закриват спирки:

- с код 2540 „Ул. Бесарабия“;

- с код 2483 „Пътностроителна техника“;

- с код 1753 „Ул. Витиня“; спирката ще се обслужва от автобусна линия 78 и от тролейбусни линии с номера 1 и 3.

Автобусите от линия № 78 и тролейбусите от линии № 1 и 3 ще се движат в северното пътно платно на бул. Владимир Вазов в участъка от ул. „Витиня“ до ул. „Бесарабия“ в посока ж.к. „Левски Г“.

Спирка с код 1753 „Ул. Витиня“, за автобусна линия № 78 и за тролейбусни линии 1 и 3 се измества с 15 метра назад от съществуващото си местоположение.

Редактор: Цветина Петкова