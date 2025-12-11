Снимка: Нели Георгиева, стопкадър
-
-
-
-
-
-
Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане нова наредба, която актуализира здравните изисквания за редица разкрасителни услуги
Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане нова наредба, която актуализира здравните изисквания за бръснарски, фризьорски и козметични салони, както и за студия за татуировки и поставяне на обеци. Браншът предупреждава, че по-строги правила може да доведат до затваряне на много обекти, особено на по-малките квартални салони.
Нели Георгиева, основателка на Facebook групата „(Без)опасна красота“, подкрепи част от мерките: „От страната на потребителя смятам, че има нужда от повече регулация, защото някои от процедурите, които се предлагат, дори не са разрешени – инжекционни процедури, които нарушават бариерата на кожата и създават предпоставки за сериозни здравословни проблеми.“ Тя уточни, че въпреки риска за затваряне на малки обекти, „когато на карта е заложено човешкото здраве, смятам, че няма такова нещо като прекалено строга нормативна рамка. Бизнесът винаги трябва да е на второ място.“
Маникюристите с петиция срещу наложената регулация от 1 септември
Георгиева акцентира и върху необходимостта от тестове за алергии преди всяка инжекционна процедура: „Абсолютно е възможно човек да прояви алергична реакция дори към безопасни вещества. Това е лична отговорност, но пациентът трябва да е информиран и да предприема такива тестове.“ Тя припомни и случаи на нередовни практики, при които хора без медицинско образование извършват инжекционни процедури в салони и апартаменти, създавайки сериозен риск за здравето на клиентите.
По думите ѝ във Фацебоок групата постоянно се публикуват сигнали за подобни случаи, като тя отбеляза, че „от тези, които се оплакват, са близо 60 човека, а проблемът продължава, защото хората не се информират достатъчно“. Георгиева съветва внимателно да се проверяват снимки и представяне на медици в социалните мрежи, тъй като често преди/след снимките са обработени и информацията за образованието на специалистите е недостоверна.
„С новите правила професионалистите ще бъдат защитени, когато работят по регламент, а клиентите ще могат да се възползват от безопасни процедури“, заключи Георгиева, призовавайки за повишено внимание и информираност сред потребителите на салонни услуги.Редактор: Ралица Атанасова
