Усойница се появи в центъра на Смолян, съобщи зам.-областният управител Адриан Петров. Той забелязал как влечугото се припича на декемврийското слънце в близост до сградата на Родопския драматичен театър “Николай Хайтов”. Извикани били пожарникари, които заловили змията и я пуснали в дивата природа.

Обикновено през студените месеци змиите не са активни. Намират места, защитени от студа в дупки, пукнатини, където спират да се хранят и забавят метаболизма си до минимум. Ако зимата е студена, няма шанс да ги видим чак до пролетта. Когато обаче студените месеци не са толкова студени, те могат да излязат на припек в някои от слънчевите дни.

Змиите не нападат хора, освен ако не бъдат подразнени или провокирани по някакъв начин. Защитени са от законодателството и убиването им се санкционира.

