Снимка: БТА/АП
-
Италия в очакване на домакинството на 25-ите Зимни олимпийски игри
-
Спортни новини (12.12.2025 - обедна)
-
Задържаха началника и трима служители на Пето районно управление в София
-
Синдикати с акция пред парламента, изготвиха списък с въпроси към депутатите за бюджета
-
Порои предизвикаха наводнения и евакуации в редица американски щати
-
Избраха новия съдия, разследващ главния прокурор
Гръцките фермери продължават протестите си и днес
Гръцките фермери продължават протестите си и днес. Малко след 12.00 ч. беше ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона през граничния пункт „Кулата – Промахон” и през „Илинден – ексохи”.
Гръцките фермери удължават блокадите по пътищата
Автомобилите изчакват на място, а това може да доведе до нови опашки и тапи. Последва остра реакция на транспортното ни министерство. Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов изпрати официално писмо до Европейската комисия за усложнената обстановка на граничните ни пунктове, в което настоява да бъдат взети мерки срещу блокадите.
Последвайте ни