Гръцките фермери продължават протестите си и днес. Малко след 12.00 ч. беше ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона през граничния пункт „Кулата – Промахон” и през „Илинден – ексохи”.

Гръцките фермери удължават блокадите по пътищата



Автомобилите изчакват на място, а това може да доведе до нови опашки и тапи. Последва остра реакция на транспортното ни министерство. Вицепремиерът в оставка Гроздан Караджов изпрати официално писмо до Европейската комисия за усложнената обстановка на граничните ни пунктове, в което настоява да бъдат взети мерки срещу блокадите.

Редактор: Габриела Павлова