Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, шофирал след употреба на алкохол и причинил телесна повреда на жена при ПТП на бул. „Цариградско шосе“

На 12.12.2025 г. около 03,41 часа обвиняемият шофирал лек автомобил, когато нарушил правилата за движение по пътищата. Той е изгубил контрол над колата и причинил ПТП с движещия се пред него лек автомобил. Вследствие на катастрофата по непредпазливост е нанесена средна телесна повреда на жена, изразяваща се в травма на главата и счупване на ребра, казват от СРП. Мъжът е извършил деянието в пияно състояние с концентрация на алкохол в кръвта от 1,89 промила.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“. С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка задържане под стража.

Редактор: Емил Йорданов