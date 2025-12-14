Снимка: iStock
Вижте за какво предупреждат от Планинската спасителна служба
Зимният сезон в Банско вече е открит, а хиляди туристи се очаква да се отправят към пистите в Пирин за дългоочакваното удоволствие – ските. Планината предлага не само красота, но и потенциална опасност, особено за неподготвени посетители.
В по-ниските части на Банско все още снежната покривка е оскъдна, но на по-високите места зимата е в пълния си блясък. Там туристите ще открият истинската бяла приказка на Пирин, но и сериозни рискове.
Банско открива ски сезона с атрактивно спускане и празнична програма
Благовест Обецанов от Планинската спасителна служба (ПСС) в Банско напомня за необходимостта от подходяща подготовка: „Туристите трябва да тръгват добре подготвени, с подходящо облекло и зимна екипировка. Във високата част на планината снежната покривка е сериозна – над 2400 метра има над метър сняг, така че всеки, който се отправя натам, трябва да бъде подготвен с котки, пикели и лавинни уреди.“
Спасителите съветват скиори и сноубордисти да карат само по маркираните писти. „Ние не можем да спрем никого да излиза извън пистите, но тези, които го правят, трябва да знаят планината и да се съобразяват с нейните правила, за да избегнат инциденти“, допълни Обецанов.
През последната година броят на тежките инциденти и сложните спасителни акции е намалял. Според Обецанов причините са промяната в поведението на туристите и наличието на медицински хеликоптер. Доброволците остават ключови за успешните операции, макар че ангажиментите им понякога създават затруднения.
ПСС Банско напомня на всички любители на зимните спортове, че планината е красива, но изисква уважение и подготовка, за да може престоят там да бъде безопасен и приятен.
