Разследването е за наркотрафик
Очаква се съдът да реши дали да остави в ареста задържаните в петък столични висши полицаи. Разследването е за наркотрафик. Арестуваните бяха началникът на Пето районно управление в София Пламен Максимов, началникът на сектор "Наркотици" и още двама служители.
Задържаха началника и трима служители на Пето районно управление в София
При акцията бяха задържани и други 12 души по обвинения, че са част от мрежа за разпространение на дрога, ръководена от мъж с прякор "Стъкларя". Проверката е за организирана престъпна група, която е прикривала разпространението на наркотици на територията на полицейското управление.Редактор: Габриела Павлова
