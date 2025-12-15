Незаконна търговия със защитени диви пойни птици беше разкрита при проверка на Руския пазар в Пловдив, при която са иззети 35 екземпляра от защитени видове. Птиците били предназначени за продажба, а след намесата на контролните органи са върнати обратно в естествената им среда.

Проверката е извършена от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите в неделя по подаден сигнал и като част от плановата контролна дейност на институцията, предаде DarikNews . В акцията участвали автопатрул на Жандармерията и служители на Трето районно управление на МВР.

Срещу измамите с лекарства: Как да разпознаем фалшивите обяви за медикаменти в интернет

На място проверяващите установили клетки с диви пойни птици, изложени с цел продажба. Лицата, извършващи незаконната търговия, избягали преди да бъдат идентифицирани от органите на реда.

Експертите на РИОСВ са иззели общо 35 защитени диви птици от видовете щиглец, конопарче, скатия, зеленика и диво канарче. При извършения оглед е установено, че птиците са в добро физическо състояние.

От РИОСВ напомнят, че улавянето, притежаването, излагането на публични места и търговията със защитени диви птици са строго забранени от закона. Подобни действия представляват сериозна намеса в естествения начин на живот на дивите животни и са наказуеми съгласно Закона за биологичното разнообразие. Съгласно действащото законодателство за подобни нарушения физическите лица подлежат на глоби от 100 до 5000 лева, а за юридически лица и еднолични търговци са предвидени имуществени санкции в размер от 500 до 10 000 лева.

РИОСВ – Пловдив заявява, че ще продължи засиления контрол и съвместната работа с органите на МВР с цел ограничаване на незаконната търговия с диви животни и опазване на биологичното разнообразие.

Редактор: Дарина Методиева