"Икономическа полиция“ и Комисията за регулиране на съобщенията задържаха 49-годишен мъж, който в продължение на 3 месеца е излъчвал в радиоефира заблуждаващо съобщение, имитиращо оповестяване от Националната система за ранно предупреждение. Това съобщиха от ОД на МВР във Варна.

Смята се, че арестуваният излъчвал в радиочестотния спектър на честота 430,7 мегахерца. Съобщенията му били за опасност от радиоактивно замърсяване.

Обискираха дома на 16-годишен, заподозрян в производството на биологично оръжие

Многократно е разпространявал и ислямски религиозен призив към молитва. При акцията на полицията са открити пет радиостанции, два мобилни телефона, лаптоп, флашки и други материали.

От полицията уточниха, че задържаният е от Варна. До момента не е бил криминално проявен. Мъжът нееднократно е отправял заплахи за живота и здравето на друг мъж и семейството му. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура във Варна.

Редактор: Цветина Петкова