Снимка: iStock
-
БЛС: Създава се усещане за целенасочени атаки срещу частните лечебни заведения
-
Папата смени кардинала на Ню Йорк (ВИДЕО)
-
За първи път в света: 9 колоездачи издигнаха безмоторен самолет с човешка сила (ВИДЕО)
-
Сигурност от ново поколение: България влиза в спътникова система на ЕС
-
Кризата с боклука в София: Избрани са фирми за сметосъбиране за още две зони
-
Спортни новини (18.12.2025 - обедна)
Илия Тодоров и Красимир Георгиев коментират какви мерки трябва да бъдат предприети
От началото на 2024 г. до 15 ноември 2024 г. 10 деца са загинали, а 1131 са били ранени при пътно-транспортни произшествия по данни на „Пътна полиция”. 42 деца са пострадали като пешеходци през 2025 година, което е ръст около 27% спрямо предходния период. Темата коментират Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи и Красимир Георгиев – председател на Асоциацията на квалификация на автомобилистите в България в студиото на „Социална мрежа” по NOVA NEWS.
Тодоров посочи, че инфраструктурата е много ключова за инцидентите, а с късия ден пешеходците стават още по-уязвими, тъй като са още по-трудно забележими. Той каза, че пешеходните пътеки не трябва да са изтрити, повдигнатите и осветените такива са в пъти по-безопасни от останалите. "Недопустимо е пешеходните пътеки да са невидими", подчерта той.
Смениха председателя на Агенция “Безопасност на движение по пътищата”
Георгиев коментира, че „е по-лесно да се откраднат едни пари от безопасността, отколкото да се вложат там”. Той обаче каза, че личният пример на големите към малките е много важен. Също така от значение е възпитанието и преподаването в училище, за да бъдат научени децата как да спазват правилата. Експертът коментира, че когато се пресича пешеходна пътека, не трябва да се гледа в телефона.
Тодоров беше категоричен, че около училищата трябва да се вземат допълнителни мерки. Той изрази съгласие с проблема с използването на телефони на пътя. Също така сподели тезата, че е нужна цялостна промяна в отношението към безопаното движение.
Георгиев заяви, че е нужна реоганизация и по отношение на разстоянието, на което са разположени пешеходните пътеки.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни