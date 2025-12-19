Снимка: Николай Василковски, NOVA
Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък
През изминалата нощ в някои градове в страната бяха отчетени високи концентрации на атмосферни замърсители. В часовете около полунощ уредите в София са измерили над 350 микрограма на кубичен метър фини прахови частици.
В Пловдив този показател е достигнал над 400 микрограма.
Най-мръсният въздух е в Пловдив от петък до неделя
Според индекса на Европейската комисия въздухът в двата най-големи града у нас е бил „изключително замърсен”.
Мъглите и тихото декемврийско време през последните дни са предпоставка за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък.
