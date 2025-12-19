МРРБ, АПИ и тол управлението отчитат рекордна събираемост на пътни такси от над 1 милиард лева. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов. „Това беше цел поставена още в началото на създаването на тол системата”, каза Иванов. Той отчете, че са взети редица действия, за да се стигне до този резултат, сред които и законодателни промени.

„Наистина тази година постигнахме рекордни приходи. От страна на тол управлението има над 1 милиард лева приходи, вътрешните приходи в АПИ също са рекордни – над 100 милиона лева”, каза Йордан Вълчев, председател на УС на АПИ.

Той добави, че от Пътната агенция очаква снеговалиже в дните до края на годината и има пълна готовност за зимното поддържане на пътищата. Освен това по време на празниците ще бъде спряно движението на тежкотоварните камиони, за да се улесни придвижването за леките автомобили.

По думите му трафикът на тежкотоварните автомобили ще бъде спрян от 14:00 часа на обяд до 20:00 часа вечерта във всички направления, излизащи от София по магистралите, в предпразничните дни и в първия празничен ден. Обратно, в последния празничен ден ще бъде спрян трафикът на тежкотоварни камиони на влизане към София по магистралите.

„По магистрала „Тракия“ се очаква около 30–40 хиляди автомобила в най-натоварения ден да излязат от София в посока Пловдив и Бургас”, каза шефът на АПИ. Очаква се натоварването да е на 20, 23 и 24 декември.

„Не беше трудно да съберем 1 милиард”, заяви проф. Олег Асенов, директор на тол управлението. „Направихме план как да го направим. Подобрихме значително експлоатационната готовност на системата, особено в нейната част от контролни функции. Когато поехме управлението, имаше 140 работещи рамки, което беше по-малко от 50%. В момента сме достигнали над 90% експлоатационна ефективност на контролния механизъм”, каза проф. Асенов.

Той благодари на екипите на терен и отчете, че ако преди е имало 100–120 хиляди проверки на годишна база, тази година те са били 265 000.

„Също е увеличена събираемостта от така наречените компенсаторни механизми преди административното правоприлагане, които директно постъпват в бюджета. Там имаме увеличение с повече от 30%. Ще достигнем 40 милиона събираемост от тези приходи”, каза проф. Асенов.

Той се похвали, че от управлението са успели да активират всички функционалности на тол система в първоначалния проектен дизайн и на базата на това работи средната скорост. Одобрен за първи път е стандартизиран тип измервател за средна скорост. „Също така стартирахме процедурата за калибриране на везните за претегляне в движение”, каза проф. Асенов.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Ина Григорова