Окръжната прокуратура в Ловеч протестира мярката за неотклонение „домашен арест“ спрямо директора на столичното Пето РУ Пламен Максимов, обвинен в участие в организирана престъпна група с още шестима души.

На първа инстанция държавното обвинение поиска най-тежката мярка за неотклонение, но съдът прие, че не е налице обосновано предположение, че Максимов е автор на престъплението. Затова определи, че спрямо него следва да се вземе мярка за неотклонение „домашен арест“.

Протестът на прокуратурата ще бъде разгледан от Апелативен съд – Велико Търново на 23.12.2025 г. от 10.30 часа.

Припомняме, че на 16 и 17 декември Окръжният съд в Ловеч постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ спрямо трима от общо петима задържани, двама от които полицаи.

Според държавното обвинение ръководители на бандата са Росен Кръстев - Стъкларя и Емил Милушев. Самата група е действала през периода 2023 - 2025 г. с цел извършването на различни престъпления на територията на страната.

Съдът обвини Кръстев и Милушев за ръководене на организирана престъпна група с участието на още пет лица и спрямо тях беше взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Освен в ръководене на организирана престъпна група с участието на още пет лица Милушев е обвинен и в съучастие за палеж на сграда в Ловешко село.

На Юлиян Бързашки беше постановен постоянен арест по обвинение в участие в ОПГ с още шестима души и палеж на търговски обект в ловешко село.

Калоян Натов е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група с още шестима души, както и в разпространение на наркотици. Спрямо него беше взета мярка за неотклонение „домашен арест“ тъй като не са установени доказателства за първото обвинение.

