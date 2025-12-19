Над 55% от българите имат положително отношение към Европейския съюз (ЕС), показва изследване за нагласите на българите към Съюза на социологическа агенция „Мяра“. То е по поръчка на Кристиан Вигенин, български евродепутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент. Данните от изследването бяха представени на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

Изследването е проведено в периода от 14 до 24 ноември 2025 г. Интервюирани са 1004 пълнолетни граждани.

„Българското общество не е антиевропейско. На моменти се колебае, критично е, но над 55% от българите имат положително отношение към ЕС, а около 40% имат отрицателно отношение“, коментира евродепутатът Кристиан Вигенин. По думите му България е „за“ ЕС, но има и своите условия. „Българите не отхвърлят Европа като идея, а поставят въпроса: Каква Европа, за какво и на каква цена?“, допълни той. И отбеляза, че според българите има липса на информация относно европейската политика и институции. „Над 50% от българите казват, че не получават информация за политиките, които се провеждат на европейско равнище, а 1/4 не могат да назоват нито една европейска институция“, посочи Вигенин.

Данните от социологическото проучване бяха представени от Яница Петкова, социолог в агенция „Мяра“. Над половината от респондентите потвърждават положително отношение към ЕС. 55,7% са „за“ ЕС, а 37,3% са „против“, посочи тя. По-критично настроени са възрастните, както и тези, които живеят в малки населени места, и тези с основно образование и представители на по-бедните прослойки.

Социологът посочи още, че в нашето общество има разделение за приемането на еврото като валута в България. Данните показват, че 36% от българите са „за“ и смятат, че това ще има положителен ефект върху страната, 46% са „против“, а останалите 18% се колебаят.

Относно това дали българите биха подкрепили България да напусне ЕС, 50,1% са отговорили отрицателно, а 39,4% подкрепят. Данните от изследването за това дали българинът получава достатъчно информация за политиките на ЕС са: 50,7% са отговорили с „да“, а 37,4% са отговорили отрицателно, като 11,9% не са дали отговор. Относно въпроса в каква посока се наблюдава промяна след членството на България в ЕС, 33,8% отговарят, че промяната е в положителна посока, 41% са отговорили, че промяната е в отрицателна, при 20,5% отговорът е, че няма промяна, а 4,7% не са дали отговор.

„Наблюдава се продължаваща проевропейска нагласа в обществото ни. Трябва да работим особено на тема информация, за да продължаваме да убеждаваме в ползите на членството ни в ЕС. Поколенческото измерение в изследването е много важно“, каза Първан Симеонов, основател на социологическа агенция „Мяра“. По думите му ЕС е постижение за България. „Европейският съюз вече се приема като част от ежедневието ни, спрял е да бъде мечта, а се е превърнал в ежедневие“, каза още Симеонов.

