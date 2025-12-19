Апелативният съд в Пловдив увеличи с две години, от 15 на 17 години, затвора на Рангел Бизюрев за убийството на Димитър Малинов, който бе убит на 20 юли 2023 г. в с. Цалапица.

Според съда Окръжният съд е приел, че единствено Бизюрев е нанасял удари на пострадалия. По безспорен начин е установено и мястото, където е извършено престъплението.

Решението на Пловдивският апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред ВКС, уточнява "24 часа". По делото са изготвени пет технически експертизи, които са анализирали приложени по делото видеофайлове и снимки. С основание първоинстанционният съд е посочил, че част от кадрите установяват осветено открито пространство и в тях се наблюдава единствено постоянното преминаване на автомобили и хора.

Изследвани са и доброволно предадени видеофайлове, за които експертите са констатирали, че са обработвани с изкуствен интелект, и не могат да се установят промените, които са настъпили в тях след тази обработка.

Категорично е установено, че освен няколко удара, попаднали в тялото, Рангел Бизюрев е нанесъл 2-3 удара в лицето. Те са довели до счупване на носните кости на пострадалия. Експертите са установили, че смъртта е настъпила в рамките на 5 до 7 минути в резултат задушаване, причинено от аспирацията на кръв.

Апелативният съд приема за напълно законосъобразен изводът, че убийството не е извършено с особена жестокост, за да се обоснове по-тежко престъпление, за което се предвижда и наказание доживотен затвор.

Според съдебната практика, за да е налице особена жестокост при осъществяване на деянието трябва да са демонстрирани ярост, свирепост, отмъстителност, садизъм, които да определят извършителя като жесток, коравосърдечен и зъл човек. Наред с това се вземат предвид броят на нанесените удари и тяхната сила, използваните средства, причинените телесни увреждания на жертвата и отношението на дееца към пострадалото лице. В случая никой от нанесените на пострадалия удари не е бил смъртоносен. Причинени са леки телесни повреди, а вследствие на асфикцията - тежка телесна повреда като съвкупен резултат.

Съдът отчита, че след деянието подсъдимият предприел активни действия по заличаване на следите от престъплението. Това му поведение далеч е надхвърлило желанието единствено да не бъде установен като автор на престъпното посегателство. Счупил е телефона, изхвърлил е личната карта, намерил е инструменти и място, където да бъде заровено тялото на вече починалия Димитър Малинов. На другия ден, без каквото и да е угризение, че е извършил най-тежкото престъпление, отнемайки човешки живот, Рангел Бизюрев отишъл на море.

Затова и въззивната инстанция преценява, че за да се постигне пълна справедливост, наказанието е необходимо да се определи при превес на отегчаващи отговорността обстоятелства и го увеличава от 15 на 17 години лишаване от свобода.

В останалата част, включително и относно присъденото обезщетение на близките на пострадалия, което е общо в размер на 530 000 лв., присъдата е потвърдена.

Редактор: Цветина Петкова