Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски посрещна група млади хора в “Музея на сглобката” в Народното събрание в кабинет 222, където е и кабинетът му. Пеевски лично им показа експозицията и им обясни основните принципи, които трябва да бъдат водещи за политиците - защитата на сигурността и стабилността на държавата.

Когато представи “Музея на сглобката” пред медиите в сряда, Пеевски показа и копия от всички законопроекти, които са създадени по времето на т. нар. сглобка. „Не се отричаме, а се гордеем с тях. Приехме и конституционните промени заедно. От тях също не се отричаме, макар от ПП да го правят. Подкрепяхме заедно Украйна. Няма да позволим да се подмени историята. Направихме много хубави неща със "сглобката". Управлявахме с ГЕРБ и ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, а те забравиха всичко. На площадите се отрекоха”, коментира Пеевски.

Делян Пеевски направи „Музей на сглобката” в Народното събрание (СНИМКИ)

„Защитавахме Украйна отново заедно“, посочи Пеевски, показвайки снимка с президента Володимир Зеленски, „и от това сигурно се отричат“. Лидерът на ДПС-НН показа и разпечатани есемеси, които имали помежду си.

Редактор: Дарина Методиева