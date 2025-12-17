Делян Пеевски направи „Музей на сглобката” в Народното събрание.

Лидерът на „ДПС-Ново начало” покани журналисти в кабинета си и им представи мини галерия от принтирани снимки със знакови моменти за управлението на „сглобката”, припомняйки общото минало на партията му с „Продължаваме Промяната”.

Пеевски показа и копия от всички законопроекти, които са създадени по времето на т. нар. сглобка. „Не се отричаме, а се гордеем с тях. Приехме и конституционните промени заедно. От тях също не се отричаме, макар от ПП да го правят. Подкрепяхме заедно Украйна. Няма да позволим да се подмени историята. Направихме много хубави неща със "сглобката". Управлявахме с ГЕРБ и ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, а те забравиха всичко. На площадите се отрекоха”, коментира Пеевски.

„Признавам, че проявихме агресия, когато бяхме нападнати. Извинявам се на нашите избиратели. Като лидер поемам отговорността, но се държаха чудовищно с моите депутати. Минава всякакви граници това да се подменя историята, да твърдят, че сме нямали общо. 9 месеца сме били заедно. Нека се избират нови лица, но и да се знае истината. Няма да сме в стила на шамарите и ударите”, добави лидерът на „ДСП-Ново начало”.

Той призовава негативният тон да приключи. В противен случай се закани избирателите на „ДПС-Ново начало” да ги накажат. „Нека сме на висотата на ДПС - отговорната партия, която мисли за България и важните теми, сред които високите цени", подкани Делян Пеевски. Той добави, че е омерзен от твърденията за златно биде в кабинета му и покани репортерите да го разгледат.

В кабинета на лидера на Пеевски имаше макети на Христо Иванов, Асен Василев, Кирил Петков и Николай Денков. Бяха представени и извадки от комуникацията помежду им. Според партийния лидер те символизират общото им минало.

Подобна фигура, само че на Пеевски, миналата седмица по време на дебата по вота на недоверие постави на мястото му в пленарна зала депутатът от ПГ на ПП-ДБ Елисавета Белобрадова.

Редактор: Калина Петкова